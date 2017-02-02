Константин Михайлов

Центросоюз — это единственное в России здание, построенное по проекту Ле Корбюзье, знаменитого мастера с мировым именем, признанного лидера архитектурного движения XX века. Поэтому к зданию надо относиться с осмотрительностью и осторожностью.

Однако происходит все ровно наоборот. Строительство высотки рядом с домом Центросоюза — это беспредел. Новое здание визуально задавит памятник, Ле Корбюзье не предполагал, что рядом с его творением воткнут 58-метровую свечку, которая создаст новый, совершенно ненужный градостроительный акцент.

К тому же здесь налицо прямое нарушение федерального закона, который запрещает любое строительство в охранной зоне культурных памятников. Поэтому, кстати, зону планируют сократить. Строительство высотки ставит крест на исполнении президентского поручения о расширении представительства России в списке объектов всемирного наследия. Будущая высотка — это лучший способ в очередной раз навредить градостроительному облику нашей столицы и культурному имиджу страны в целом.

Вообще, самое странное в этой истории то, что плотность и высота нового здания внесены в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Хотя на деле относительно этого объекта еще не было еще никаких официальных решений: ни постановления правительства Москвы и Москомархитектуры, ни выдачи градостроительного плана земельного участка. Мы узнаем о будущем строительстве, когда решение уже принято и подписаны все бумаги. Никакого обсуждения с экспертами относительно строительства не было и не будет.

Этот случай не уникален: в последние годы правительство Москвы под разговоры о реставрации памятников приняло множество решений с катастрофическими последствиями. Чего только стоит история со строительством в охранной зоне Кремля на Варварке или строительство 60-метровой высотки возле одного из самых красивых храмов Москвы — храма Святых Апостолов Петра и Павла. Или история с возведением высотного здания напротив Преображенского монастыря в Черкизове. Неужели нельзя утолить свою градостроительную жажду в других, менее ценных участках московской земли?

Я все-таки надеюсь, что министерство культуры проявит принципиальность и не допустит этого безумия.