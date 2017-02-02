КомментарийКонстантин Михайлов — о недопустимости строительства высотки около Центросоюза Ле Корбюзье
В «Архнадзоре» объяснили, почему новое офисное здание может навредить единственной постройке французского архитектора в Москве
В четверг, 2 февраля, стало известно, что глава парижского фонда Ле Корбюзье Антуан Пикон написал обращение к мэру Москвы Сергею Собянину и министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой отказаться от планов по возведению высотки рядом с домом Центросоюза, построенного по проекту французского архитектора между Мясницкой улицей и проспектом Академика Сахарова.
Около единственного здания Ле Корбюзье в Москве, возведенного в 1937 году, собираются построить 14-этажный офис. The Village узнал у координатора движения «Архнадзор» Константина Михайлова, как строительство высотки может повредить объекту культурного наследия и законно ли ее возведение.
Константин Михайлов
координатор движения «Архнадзор»
Центросоюз — это единственное в России здание, построенное по проекту Ле Корбюзье, знаменитого мастера с мировым именем, признанного лидера архитектурного движения XX века. Поэтому к зданию надо относиться с осмотрительностью и осторожностью.
Однако происходит все ровно наоборот. Строительство высотки рядом с домом Центросоюза — это беспредел. Новое здание визуально задавит памятник, Ле Корбюзье не предполагал, что рядом с его творением воткнут 58-метровую свечку, которая создаст новый, совершенно ненужный градостроительный акцент.
К тому же здесь налицо прямое нарушение федерального закона, который запрещает любое строительство в охранной зоне культурных памятников. Поэтому, кстати, зону планируют сократить. Строительство высотки ставит крест на исполнении президентского поручения о расширении представительства России в списке объектов всемирного наследия. Будущая высотка — это лучший способ в очередной раз навредить градостроительному облику нашей столицы и культурному имиджу страны в целом.
Вообще, самое странное в этой истории то, что плотность и высота нового здания внесены в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Хотя на деле относительно этого объекта еще не было еще никаких официальных решений: ни постановления правительства Москвы и Москомархитектуры, ни выдачи градостроительного плана земельного участка. Мы узнаем о будущем строительстве, когда решение уже принято и подписаны все бумаги. Никакого обсуждения с экспертами относительно строительства не было и не будет.
Этот случай не уникален: в последние годы правительство Москвы под разговоры о реставрации памятников приняло множество решений с катастрофическими последствиями. Чего только стоит история со строительством в охранной зоне Кремля на Варварке или строительство 60-метровой высотки возле одного из самых красивых храмов Москвы — храма Святых Апостолов Петра и Павла. Или история с возведением высотного здания напротив Преображенского монастыря в Черкизове. Неужели нельзя утолить свою градостроительную жажду в других, менее ценных участках московской земли?
Я все-таки надеюсь, что министерство культуры проявит принципиальность и не допустит этого безумия.
Ле Корбюзье — французский архитектор швейцарского происхождения. В 20-е годы ХХ века по проекту Ле Корбюзье в Москве создали здание Центросоюза. Строение состоит из комплекса корпусов, обращенных одновременно на две параллельные улицы — Мясницкую и проспект Академика Сахарова. Изначально в здании находилось Всесоюзное общество кооператоров. Сейчас там располагается Росстат.
Обложка: обложка – Fondation Le Corbusier, 1, 2, 3 – Акутагава/wikimedia.org (CC BY-SA 3.0)
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