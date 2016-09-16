Таганский районный суд Москвы постановил выплатить четверым фигурантам дела о перекраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной более 2 миллионов рублей компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Таким образом суд частично удовлетворил иск оправданных фигурантов дела, которые требовали 3 миллиона рублей компенсации. Парашютистки Анна Лепешкина и Евгения Короткова просили возместить им ущерб за незаконное уголовное преследование в размере 835 тысяч рублей и 1 миллиона 200 тысяч рублей соответственно, Алексей Широкожухов — 476 тысяч рублей, Александр Погребов — 767 тысяч рублей.

Эти суммы оправданные фигуранты дела обосновали как «возмещение ущерба за незаконный домашний арест и утраченную возможность заработка». Представитель прокуратуры заявила, что «считает возможным компенсировать парашютистам утерянный заработок из расчета средней зарплаты по Москве». Помимо этого, парашютисты просили возместить им расходы на адвокатов, а также на аренду парашютного оборудования, так как их личные вещи были изъяты. Против выплаты компенсаций выступал представитель Минфина.

В августе 2014 года неизвестные вывесили желто-синий флаг на сталинской высотке, расположенной на Котельнической набережной, и раскрасили звезду на ее шпиле в цвета флага Украины. По подозрению в участии в акции задержали четырех человек — Алексея Широкожухова, Евгению Короткову, Александра Погребова и Анну Лепешкину. Позже полиция задержала пятого фигуранта — петербуржца Владимира Подрезова. Уголовное дело против них сначала возбудили по статье «Вандализм», а позже переквалифицировали его на «Хулиганство». Сами парашютисты изначально заявляли, что не имеют отношения к этой акции, и занимались только прыжками с крыши.

Спустя несколько дней украинский руфер по прозвищу Мустанг опубликовал в интернете фотографию, где он изображен стоящим на раскрашенной в цвета украинского флага звезде. Под фотографией молодой человек разместил признание в том, что это на нем лежит ответственность за инцидент. Позже четверо парашютистов были оправданы, а Подрезова признали виновным — по данным следствия, он помогал Мустангу, которого в итоге объявили в международный розыск.