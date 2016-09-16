Движение в защиту прав избирателей «Голос» заявило, что в преддверии выборов в интернете стали появляться фейковые аккаунты организации. О проблеме сообщается на сайте «Голоса».

«Фейковый сайт зарегистрирован в еврозоне интернета и сейчас полностью дублирует наш сайт. Также под него создан и фейковый твиттер. Первое сообщение там появилось 20 часов назад и оно настораживает: „Осталось всего четверо суток до выборов. Напоминаем, что это наш резервный аккаунт на случай блокировки основного“», — говорится в сообщении движения.

«Голос» подчеркивает, что не имеет отношения к этим ресурсам и не владеет аккаунтами в зоне EU. В организации считают, что цель создания фейковых страниц и сайтов — в день голосования «заспамить или отключить» аккаунты самого «Голоса» и заменить их поддельными, на которых будет размещаться ложная информация от имени движения.

Выборы пройдут в России в воскресенье, 18 сентября. В этот день россияне смогут выбрать новый созыв Госдумы, депутатов местных законодательных собраний, а в некоторых регионах и губернаторов.