Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что на явку на парламентских выборах в столице, оказавшуюся рекордно низкой, могли повлиять погодные условия. Слова Горбунова приводит «Интерфакс».

Я думаю, что сыграла погода в первую очередь. Вчера были проливные дожди и холод валентин горбунов, председатель Мосгоризбиркома

Согласно данным синоптиков, в день голосования, 18 сентября, максимальная температура воздуха в Москве составляла 9–11 градусов тепла, при этом значительных осадков не было.

По предварительным сведениям, явка на выборах в Госдуму в Москве составила 35,18 %. Уточняется, что в парламентских выборах в 2011 году приняли участие 66 % избирателей из Москвы, в 2007 году — около 55 %. По данным экзитполов, «Единая Россия» в Москве набрала 35,7 % голосов, КПРФ — 14,2 %, ЛДПР — 12,9 %, «Яблоко» — 11,7 %.

В целом по стране явка на выборах составила 47,81 %, что является самым низким показателем в истории России. На выборах в Госдуму в 2011 году проголосовали около 60 % россиян.