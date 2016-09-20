Президент России Владимир Путин подписал указ, который сокращает предельную численность сотрудников органов внутренних дел, включая центральный аппарат МВД. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

На 163 000 человек сократилась предельная численность

сотрудников МВД

Указ устанавливает предельную штатную численность органов внутренних дел в количестве 904 881 единицы. В это число не входит персонал, который охраняет и обслуживает здания МВД.

Как отмечает интернет-издание «Медуза», в предыдущем указе президента от 7 июля 2016 года предельная штатная численность сотрудников МВД составляла около 1,068 миллиона человек.