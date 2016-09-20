Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими концерна «Калашников» рассказал, что, по его мнению, является важнейшим принципом в жизни. Слова главы государства приводит «Интерфакс».

Любить нужно ближнего своего. Это самое важное, и важнее ничего нет

владимир путин, президент России

Также президент добавил, что «от этого чувства зависит многое, в том числе материальное состояние».

В ноябре 2014 года Путин, выступая по итогам заседания Русского географического общества, рассказал, что смысл жизни заключается в любви. «В любви вообще заключается весь смысл жизни, бытия. Это и любовь к семье, к детям, к Родине. Это такое многообразное явление, которое в основе всякого нашего действия находится», — отметил президент. Также глава государства замечал, что «укрепление любви к отечеству в российском обществе является сверхзадачей для страны».