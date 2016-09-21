Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин подал рапорт об отставке, передает «Интерфакс».

Ранее информация об увольнении Маркина появилась на сайтах ТАСС и Life, однако в Следственном комитете отказались ее комментировать. 23 ноября Маркину исполнятся 60 лет — это предельный срок нахождения на должности официального представителя СКР.

Позже появились сообщения о том, что Маркин после отставки может стать заместителем генерального директора компании «РусГидро».

В августе Владимир Маркин выпустил книгу «Самые громкие преступления ХХI века в России». После публикации несколько журналистов обвинили его в плагиате. Журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила, что в книгу без ссылки вошли фрагменты из ее текста с суда по делу об убийстве Анны Политковской. В ответ на обвинения Маркин назвал ее «никому, кроме своего болота, не известной и не нужной журналистишкой». Позже он извинился за свои слова. Кроме того, специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Илья Барабанов обнаружил в книге Маркина части своих статей для журнала The New Times.

Издательство «Эксмо» выступило с официальным разъяснением по этому поводу; там заявили, что в книге должны были содержаться ссылки на статьи журналистов, однако из-за технической ошибки этого не произошло.