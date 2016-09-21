Представители «Яндекс.Такси» выступили с заявлением по поводу планов московских таксистов объявить бойкот сервису.

«Прежде чем изменить тарифы, мы обсуждали новые условия с партнерскими таксопарками, а также с некоторыми водителями. Было много вопросов и обсуждений, и в итоге новые условия всех удовлетворили. Всех остальных водителей мы тоже предупредили о смене тарифов заранее. Что касается сообщений о забастовках — это обычная реакция на любые изменения, независимо от того, плохие они или хорошие. За почти пять лет работы „Яндекс.Такси“ в прессе не раз появлялись сообщения о планируемых забастовках водителей, инициированных отдельными активистами. Однако еще ни одна из этих забастовок в реальности не состоялась. Сервис работает и будет работать в обычном режиме», — говорится в сообщении.

Также представители сервиса отметили, что в течение предыдущих пяти месяцев в «Яндекс.Такси» в Москве работал тариф «Экспресс» с теми же условиями, что в настоящее время представлены в новом тарифе «Эконом»: 99 рублей за первые два километра и пять минут и далее по девять рублей за километр и минуту. По словам пресс-службы, отличие было лишь в том, что «Экспресс» работал только в часы пониженного спроса, то есть в основном днем и глубокой ночью. «За эти пять месяцев в системе в полтора раза увеличилось число коротких поездок длительностью до пяти минут, а также в полтора раза увеличилось число заказов на каждого водителя. Это значит, что водители успевали за смену сделать больше заказов, то есть их доход не уменьшился, а у некоторых даже увеличился», — добавили в «Яндекс.Такси».

Утром 21 сентября появилась информация о том, что столичные водители такси собираются объявить бойкот сервису «Яндекс.Такси». Таксисты считают, что снижение минимальной стоимости поездки через «Яндекс» с 199 до 99 рублей ведет к «несправедливой конкуренции», и заявляют, что не собираются во время забастовки принимать заказы от онлайн-сервиса. Вечером 20 сентября сотрудники полиции Москвы пресекли проведение в центре города акции протеста против изменения тарифов сервиса «Яндекс.Такси». Несколько таксистов прибыли на своих машинах на улицу Тимура Фрунзе, но полиция сообщила им о неправомерности готовящейся акции. После этого таксисты уехали.

Ранее сообщалось, что сервис «Яндекс.Такси» снизил минимальную стоимость поездок на всех тарифах. Минимальная стоимость поездки по тарифу «Эконом» уменьшилась в два раза — с 199 до 99 рублей. Для тарифов «Комфорт», «Комфорт+» и «Минивэн» стоимость минимальной поездки снизилась на 100 рублей — до 199 рублей, для тарифа «Бизнес» — до 299 рублей.