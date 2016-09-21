Глава департамента городского имущества Москвы Владимир Ефимов выступил с предложением ужесточить процедуру признания семей малоимущими перед предоставлением им жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С нашей точки зрения, сомнительно то, что нормальная семья, где есть двое работающих людей, которые не являются иждивенцами, в городе, где нет безработицы, просят помощи. Это просто мошенники, которые скрывают свои доходы. Давайте введем дополнительные критерии для тех семей, которые считаются малоимущими», — заявил Ефимов.

При этом глава департамента городского имущества предложил с помощью правоохранительных органов проверять имущество, доходы и расходы малоимущих семей, претендующих на недвижимость. Кроме того, Ефимов отметил, что многие очередники отказываются от предложенных им квартир — таких, по его словам, порядка 30–40 %.

По данным департамента городского имущества, в Москве сейчас насчитывается 75 тысяч очередников. К малоимущим относят граждан, доход которых не превышает прожиточного минимума. По данным Росстата, к сентябрю число российских граждан с подобными доходами составляет 21,4 миллиона человек (14,6 % населения страны).