Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил прошение об отставке на имя президента страны Владимира Путина еще 20 сентября. Об этом сообщило онлайн-издание Legal Report со ссылкой на копию первой страницы документа.

Также эту информацию подтвердил источник агентства «РБК», близкий к администрации президента. По данным издания, на прошении от 20 сентября стоит виза первого заместителя руководителя управления кадров СКР Андрея Радченко.

Одновременно с этим в самом Следственном комитете опровергли информацию об отставке Бастрыкина. По словам первого заместителя руководителя управления взаимодействия со СМИ Светланы Петренко, председатель СКР в отставку не подавал, а представленный документ не имеет с ним ничего общего, так как под его именем «зашифрован» другой человек. В свою очередь, официальный представитель СКР Владимир Маркин назвал появившиеся в СМИ слухи «фальшивкой», которую «поспешили выпустить», уподобившись «известному народному агентству ОБС — одна бабка сказала».

Также информацию о грядущей отставке Бастрыкина не подтвердили в Кремле. «Мне ничего об этом не известно», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Впервые агентство «РБК» написало, что Бастрыкин покинет свой пост вскоре после выборов в Госдуму, еще 14 сентября. Эту информацию журналистам подтвердили источники, близкие к руководству Следственного комитета, Федеральной службе безопасности и администрации президента, однако впоследствии Маркин опроверг эти слухи.