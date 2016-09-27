Националисты подали в мэрию Москвы заявку на проведение 4 ноября «Русского марша». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бывшего лидера запрещенного в России движения «Русские» Дмитрия Дёмушкина.

«В 08:40 уведомление на „Русский марш“ принято в департаменте по культурно-массовым мероприятиям», — рассказал Дёмушкин, уточнив, что акцию планируется провести в районе Люблино. Также организаторы хотят устроить концерт.

Заявленное количество участников шествия — 10 тысяч человек, концерта — 5 тысяч.

В октябре 2015 года Мосгорсуд признал движение «Русские» экстремистским и запретил его деятельность на территории России. На лидера объединения Дмитрия Дёмушкина завели уголовное дело. После этого «Русские» самораспустились.