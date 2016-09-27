Следственный комитет предложил направить няню Гульчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки на северо-западе Москвы, на принудительное лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении Гульчехры Бобокуловой и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается также, что расследование уголовного дела официально завершено. Ранее сообщалось, что защита уже ознакомилась с его материалами. Во время расследования была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что обвиняемая страдает хроническим психическим расстройством.

Гражданку Узбекистана Гульчехру Бобокулову задержали 29 февраля у станции метро «Октябрьское Поле». В руках у нее была голова девочки, чье тело нашли в сгоревшей квартире в доме на улице Народного Ополчения. Убийца заявляла, что ненавидит демократию и может взорвать себя.

Женщине было предъявлено обвинение в убийстве малолетнего, заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии — по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса. Бобокулова признала вину и объяснила свой поступок местью президенту России Владимиру Путину. Позднее следствие не обнаружило экстремизма в деле Бобокуловой.