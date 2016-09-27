На бывшего учителя московской школы № 57 Бориса Меерсона завели уголовное дело. Об этом сообщает издание «Московской комсомолец» без указания источника.

По сведениям «МК», фигуранткой дела также стала Мария Немзер, закончившая 57-ю школу в 2008 году. Уточняется, что следователи завели уголовное дело по части 4 статьи 135 Уголовного кодекса («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, группой лиц по предварительному сговору»). По данным «МК», Меерсон и Немзер подозреваются в том, что «с 25 марта 2010 года они совершали развратные действия в отношении ученика школы».

Вместе с тем, как уточняет интернет-издание «Медуза», в первой редакции заметки «МК» говорилось, что речь идет о 16-летнем ученике. Впоследствии его возраст из публикации убрали. При этом в УК говорится, что дело о развратных действиях можно завести только в том случае, если жертве было менее 16 лет. Это противоречие в заметке «МК» не объяснялось.

Ситуацию в школе № 57 начали обсуждать после того, как журналист Екатерина Кронгауз рассказала на своей странице в Facebook о том, что на протяжении 16 лет учитель истории одной из московских школ имел отношения со своими ученицами. В посте не упоминается номер школы и имя педагога, однако из комментариев понятно, что речь идёт об одной из самых престижных школ Москвы — школе № 57 — и о преподавателе истории Борисе Меерсоне, который уже уволился. Некоторые учителя школы решили покинуть учебное заведение после скандала. В то же время в социальных сетях начался флешмоб в поддержку школы № 57.