Члены нижней и верхней палат парламента России внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о профилактике бытового насилия. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу члена Совета Федерации Антона Белякова.

«В настоящее время в России отсутствует системный подход к проблеме бытового насилия. Сам термин „домашнее насилие“ сужен до крайних форм этого преступления. Тогда как в большинстве развитых стран в это понятие включаются и экономическое насилие, и психологическое давление, и эмоциональные оскорбления, российским законодательством такие определения не предусмотрены. Из-за отсутствия системы профилактики домашнего насилия уровень травм и убийств в России выше, чем в других государствах», — уточнили представители Белякова.

Они также отметили, что, согласно официальной статистике, «только в 2013 году от рук домашних тиранов погибли 9,1 тысячи женщин и 2 тысячи несовершеннолетних детей». Вместе с тем на учете в полиции состоят более 200 тысяч «семейных дебоширов».

По словам пресс-службы чиновника, законопроектом устанавливаются два вида защитных предписаний. Внесудебные предписания будут выноситься в упрощенном порядке сотрудниками полиции, к которым поступило заявление о насилии. Дебоширу может быть запрещено разыскивать, преследовать и посещать пострадавших, а также вести с ними устные и телефонные переговоры. При этом в судебных защитных предписаниях суд может обязать обвиняемого вернуть удерживаемое им имущество жертвы насилия, а также оплатить расходы пострадавшего на лечение и расходы по найму отдельного жилого помещения.

Отмечается, что в разработке законопроекта приняли участие представители общественных организаций, а также сами жертвы домашнего насилия.