Фонд «Общественное мнение» провел опрос среди жителей России в возрасте до 30 лет на тему того, в какую историческую эпоху они предпочли бы родиться и жить. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

19 % россиян в возрасте до 30 лет

хотели бы родиться и жить в другое время

Так, 6 % опрошенных хотели бы родиться во времена СССР (50–70-е годы). Жить в будущем предпочли бы 3 % респондентов. Еще 2 % выбрали XVII–XVIII века, столько же — 80–90-е годы XX века. Средним векам, XIX веку и древности отдали предпочтение по 1 % опрошенных. При этом 2 % респондентов затруднились с ответом.

Опрос, в котором принимали участие 1,5 тысячи человек, был проведен в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.