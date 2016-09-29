В меню сервиса Gett в четверг, 29 сентября, временно появилась опция «Gett Vlad», в описании которой содержалось любовное послание для неизвестной девушки. Об этом сообщает интернет-издание vc.ru со ссылкой на пользователей приложения.

Вместо иконки автомобиля такси или другой услуги Gett у «Gett Vlad» была фотография кричащего мужчины, в графе «Тариф» значилось «Бесценно», а описание услуги состояло из фразы «офигетькрутаяМаша».

При выборе тарифа на экране появлялась цитата из «Гавриилиады» Александра Пушкина. Некоторые пользователи выкладывали скриншоты, на которых под стихами видна кнопка «Уйти в декрет!».

Представители Gett прокомментировали ситуацию под сообщениями пользователей и заявили, что произошел технический сбой. Также поддержка сервиса сообщила, что послание «предназначалось одному человеку».

Позже на странице Gett в Facebook появился официальный комментарий по поводу случившегося. The Village связался с представителем сервиса, однако не смог получить более подробный комментарий. Представитель лишь отметил, что произошла «ошибка».