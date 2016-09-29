Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала рейтинг эффективности здравоохранения Bloomberg, в котором Россия оказалась на последней строчке. Об этом сообщает «РБК».

Ошибка, которая была допущена, мы не знаем, осознанно или нет: не использовалась официальная статистика, а использовались данные, представленные Всемирным банком. Они завышены очень серьезно, где-то на 50 % вероника скворцова, министр здравоохранения России

По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, Bloomberg использовал в своих подсчетах неверные данные. Так, по словам Салагая, средняя продолжительность жизни в России в рейтинге занижена (70,37 года вместо 72,06 года), а относительные расходы на здравоохранение — завышены (7,07 % ВВП вместо 5,7 % ВВП).