Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров потребовал расстреливать тех, кто нарушает покой на территории региона. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на фрагмент выступления политика на совещании по безопасности на дорогах, появившийся в эфире телеканала «Грозный».

Тех, кто в Чеченской республике нарушает покой, расстрелять к чертовой матери. Ничего не имеет значения — закон, не закон… Расстрелять! Рамзан Кадыров, глава Чечни

Совещание состоялось 27 сентября. На нем шла речь о росте числа ДТП, в том числе со смертельным исходом, из-за водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Кадыров сравнил их с террористами-смертниками.

Администрация Чечни требования Кадырова о расстрелах пока официально не прокомментировала. При этом запись с его высказываниями исключили из выпуска новостей сразу же после первого эфира.

Редакция «Новой газеты» попросила генерального прокурора Юрия Чайку и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина оценить высказывания Кадырова с точки зрения закона и принять соответствующие меры реагирования. Также издание адресовало эту информацию президенту страны Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, попросив считать это официальным запросом.