Лефортовский суд Москвы по обвинению в шпионаже арестовал на два месяца гражданина Украины, журналиста Романа Сущенко, передает «Интерфакс».

Адвокат Сущенко Марк Фейгин заявил, что намерен обжаловать арест своего клиента.

В Федеральной службе безопасности Сущенко считают кадровым сотрудником украинской военной разведки. По данным службы, он имеет звание полковника, а в России собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск Нацгвардии.

В военной разведке Украины уже заявили, что Роман Сущенко никак с ними не связан. Об этом сообщает агентство «Укринформ», сотрудником которого является арестованный журналист.

«Мы не подтверждаем эту информацию. Она не соответствует действительности. Возможно, в каждом гражданине Украины, который пребывает на территорию России, российские спецслужбы видят шпиона», — прокомментировали ситуацию представители разведслужбы.

В СИЗО «Лефортово», где содержится Сущенко, побывали представители Общественной наблюдательной комиссии Москвы. Об этом сообщается на сайте «Открытой России».

«Мы совершенно случайно встретили в камере карантинного отделения Лефортовской тюрьмы 47-летнего гражданина Украины Романа Сущенко. Он рассказал, что он журналист, которого обвиняют в шпионаже. Подробностей своего задержания и обвинений, которые ему предъявили, Сущенко не смог нам сообщить. Сотрудники „Лефортово'“ запретили нам его спрашивать об уголовном деле», — рассказала член ОНК Зоя Светова.

Сущенко сообщил правозащитникам, что на него оказывалось психологическое давление. По словам журналиста, следователь не разрешил ему позвонить домой и сообщить жене об аресте.