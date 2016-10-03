Директор парка Горького Елена Тюняева покинула свой пост. Новым директором парка стала Марина Люльчук, которая возглавляла организацию «Мосгорпарк». Об этом The Village сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Ранее «Афиша» со ссылкой на источники сообщила, что департамент культуры не будет продлевать контракт с Тюняевой. Руководитель Депкульта Александр Кибовский позже провел встречу, на которой дал разъяснения по поводу ситуации.

Елена Тюняева возглавила парк 30 сентября 2015 года, сменив на этой должности Ольгу Захарову. До этого она занимала пост директора парка «Музеон». После увольнения Захаровой «Музеон» и парк Горького объединили под руководством Тюняевой.