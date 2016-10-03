Центр трансплантологии имени академика Шумакова и фонд «Региональная платформа» выяснили, как россияне относятся к донорству органов. Полученные данные приводит газета «Известия».

9,1 % россиян назвали донорство

противоестественным

По их мнению, пересадка органов одного человека другому противоречит законам природы. Еще 12,8 % опрошенных выступают против донорства по религиозным причинам. 20,9 % россиян признались, что не доверяют системе здравоохранения в целом, а 23 % боятся, что врачи не будут их спасать, если узнают, что пациент дал согласие на посмертное изъятие органов. Почти столько же — 22,5 % — боятся любых врачебных манипуляций над человеческим телом. А еще 26,2 % респондентов решили в принципе не объяснять, почему они не хотят сотрудничать с трансплантологами.

В целом о своем нежелании становиться донорами заявили 25,7 % россиян. Одновременно с этим больше половины опрошенных — 55,2 % — полагают, что они могли бы пожертвовать свои органы после смерти другому человеку. Почти каждый пятый респондент (19,8 %) не смог ответить на поставленный вопрос.