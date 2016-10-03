Возле Белого дома идет митинг памяти событий 3–4 октября 1993 года. Об этом сообщает корреспондент The Village с места событий.

По оценкам корреспондента, на митинге находится не больше 50 человек. Митингующие держат растяжки «Нет прощения палачам» и «Право на восстание». В толпе раздают левоцентристскую прессу.

На момент написания заметки митинг подходил к концу. После минуты молчания участники направились возложить цветы к памятнику погибшим в ходе штурма парламента в 1993 году.

Фото Анны Чесовой

3 октября 1993 года противостояние законодательной и исполнительной власти вылилось в вооруженный конфликт. Президент России Борис Ельцин своим указом ввел чрезвычайное положение в Москве. Сторонники Верховного Совета двинулись к Белому дому и разблокировали его. Для борьбы с оппозицией в столицу были введены танки, которые начали обстреливать Белый дом, где заседали руководители парламента и их вооруженные сторонники. Сторонники Верховного Совета также попытались штурмом взять мэрию на Новом Арбате и телецентр «Останкино». Штурм телецентра привел к гибели нескольких демонстрантов, военнослужащих, журналистов и случайных свидетей событий. Всего тогда погибло более 150 человек, более 400 получили ранения.