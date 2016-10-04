Михаил Ходорковский — о способе избежать развала страны после ухода Путина
Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский предложил реформировать структуру государственной власти, чтобы избежать развала страны после ухода ее действующего президента Владимира Путина. Его колонка опубликована в газете «Ведомости».
Огромная страна со все еще большим, достаточно образованным населением и разнообразной культурой, претендующая на лидерство в мире, не может дожидаться, пока управленческие сигналы пройдут через голову одного человека.
Суперпрезидентская модель устарела и должна быть заменена
Михаил Ходорковский, основатель «Открытой России»
По мнению Ходорковского, России необходимо перейти как минимум на президентско-парламентскую модель управления. При этом правительство, отвечающее за все вопросы экономики во главе с премьер-министром, должно реально назначаться и отзываться парламентом, а у президента должна быть возможность «вмешиваться в ситуацию при критичных отклонениях в части защиты прав и интересов граждан». В остальное же время ему отводится роль представителя страны на международном уровне, а также главнокомандующего и «руководителя структур, отвечающих за защиту Конституции».
«Конечно, сроки пребывания у власти первых лиц должны быть безоговорочно ограничены, а возможности перекраивать законодательство по личному усмотрению — сведены к нулю», — добавляет Ходорковский.
Помимо глобальной реформы парламента также предлагается преобразовать судебную систему, чтобы добиться независимого разрешения споров, и уделить особое внимание проблеме местного самоуправления, которое должно отвечать за «решение подавляющего большинства вопросов, которые волнуют обычного человека».
Ходорковский подчеркивает, что реформу власти необходимо провести в сжатые сроки, чтобы избежать повторения ситуации с развалом СССР. «Только в Кремле по понятным причинам делают вид, что их хозяин будет жить вечно и вечно же будет в состоянии удерживать свое жадное и неэффективное окружение от совсем уж самоубийственных шагов. Вовремя проведенная реформа структуры власти могла бы обеспечить кремлевскому клану постепенность ухода», — поясняет он.
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