Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский предложил реформировать структуру государственной власти, чтобы избежать развала страны после ухода ее действующего президента Владимира Путина. Его колонка опубликована в газете «Ведомости».

Огромная страна со все еще большим, достаточно образованным населением и разнообразной культурой, претендующая на лидерство в мире, не может дожидаться, пока управленческие сигналы пройдут через голову одного человека. Суперпрезидентская модель устарела и должна быть заменена Михаил Ходорковский, основатель «Открытой России»

По мнению Ходорковского, России необходимо перейти как минимум на президентско-парламентскую модель управления. При этом правительство, отвечающее за все вопросы экономики во главе с премьер-министром, должно реально назначаться и отзываться парламентом, а у президента должна быть возможность «вмешиваться в ситуацию при критичных отклонениях в части защиты прав и интересов граждан». В остальное же время ему отводится роль представителя страны на международном уровне, а также главнокомандующего и «руководителя структур, отвечающих за защиту Конституции».

«Конечно, сроки пребывания у власти первых лиц должны быть безоговорочно ограничены, а возможности перекраивать законодательство по личному усмотрению — сведены к нулю», — добавляет Ходорковский.

Помимо глобальной реформы парламента также предлагается преобразовать судебную систему, чтобы добиться независимого разрешения споров, и уделить особое внимание проблеме местного самоуправления, которое должно отвечать за «решение подавляющего большинства вопросов, которые волнуют обычного человека».

Ходорковский подчеркивает, что реформу власти необходимо провести в сжатые сроки, чтобы избежать повторения ситуации с развалом СССР. «Только в Кремле по понятным причинам делают вид, что их хозяин будет жить вечно и вечно же будет в состоянии удерживать свое жадное и неэффективное окружение от совсем уж самоубийственных шагов. Вовремя проведенная реформа структуры власти могла бы обеспечить кремлевскому клану постепенность ухода», — поясняет он.