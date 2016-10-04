Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование того, какое количество жителей России заметили рост цен на различные услуги и продукты. Результаты опроса опубликованы на сайте организации.

70 % россиян заметили рост тарифов

жилищно-коммунального хозяйства

Уточняется, что около 31 % россиян отметили «значительный» рост тарифов ЖКХ, 39 % респондентов ответили, что цены выросли «незначительно».

Также россияне рассказали о росте цен на продукты питания, а именно на мясо и мясопродукты (39 % заметили незначительный рост), молочные продукты (40 %), сахар, крупы, макароны, фрукты и овощи — более 30 %. Кроме того, более половины опрошенных — 51 % — заметили повышение цен на бензин.

В сентябре «Левада-Центр» опубликовал результаты исследования, которые показали, что рост цен волнует 72 % россиян, а бедность — 47 %. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 5 %.