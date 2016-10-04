Представители социальной сети Facebook закончили тестировать в своем мессенджере возможность «скрытых бесед», в которых сообщения пользователей кодируются при помощи оконченного (end-to-end) шифрования. Об этом сообщает интернет-издание The Wire со ссылкой на представителя компании.

Уточняется, что скрытые беседы теперь доступны для всех 900 миллионов пользователей мобильного мессенджера социальной сети. Функция позволяет зашифровать сообщения так, что доступ к ним будут иметь исключительно участники беседы. Как отмечает издание, в описании обновления мессенджера не говорилось о введении шифрования, однако его пользователи могут заметить возможность начать «секретный» диалог рядом с кнопкой «новое сообщение». При этом в настройках можно задать время существования зашифрованного сообщения — от нескольких секунд до одного дня.

Facebook начала тестировать «секретные» чаты в своем мессенджере еще в июле 2016 года — тогда шифрование сообщений было доступно только ограниченному кругу пользователей.