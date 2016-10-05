В интернете появилось мобильное приложение Citymapper, которое строит все возможные маршруты с учетом метро, автобусов, троллейбусов, трамваев, МЦК, монорельса, аэроэкспрессов и электричек, а также пешком, на такси и велопрокате. Об этом The Village рассказали создатели приложения.

Citymapper также показывает, сколько осталось ехать до места назначения. «Прогноз прибытия обновляется каждую минуту и учитывает как ваше положение, так и пульс города — расписание и положение транспорта в реальном времени», — поясняют создатели Citymapper.

Также приложение указывает запланированные сбои в метро и предлагает маршруты в объезд, указывает ближайший выход из подземки к нужному объекту и ближайший вход в метро.