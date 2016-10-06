На юридическом факультете «Вышки» я получаю второе высшее образование, пары у нас не каждый день. Сегодня (5 октября, когда история с гендерной дискриминацией получила резонанс. — Прим. ред.) я не была в университете, следующие занятия в четверг, 6 октября. Мне передавали инсайдерскую информацию: было некое экстренное заседание, но чем оно закончилось (и было ли на самом деле), я сказать не могу. На занятия мне совершенно не страшно приходить, потому что я платник: если меня отчислят — им же хуже.

Единственное — со мной связался уполномоченный по правам студентов Иван Чернявский (правда, он представляет московское отделение «Вышки», но Петербургом тоже интересуется). Мы с ним переговорили, он выпустил заявление о том, что разбирается с проблемой. Для меня главным в его посте было то, что они с командой связались с другими студентами, и те подтвердили, что описанная мной проблема существует, что это не только мои слова.

Особой реакции однокурсников пока не было. Одна девушка скрыто меня поддержала, а мальчик, которого в итоге назначили старостой, сказал мне, что он все понимает, что все это неправильно. Но бороться он не готов, потому что не хочет ввязываться в конфликт сразу по приходу в университет.

Я читала пост Марины Ягнюковой. Прокомментирую утверждение, что никакого сексизма в «Вышке» нет, кроме одного маленького пункта. Конечно, я не претендую на знание внутренней кухни вуза. Я не делаю никаких обобщений. Была совершенно конкретная история, и я именно о ней рассказала. Мне кажется, независимо от того, что происходит глобально в плане дискриминации (или ее отсутствия) в «Вышке», это не умаляет значения данной истории. Понимаете, я прихожу на первое занятие в университете, и мне тут же бросают красную тряпку с надписью «Женщинам тут не рады», «Женщинами тут управляют мужчины».

К сожалению, дискриминация по гендерному признаку в нашей стране существует в самых разных группах, на самых разных уровнях. Женщины так к ней привыкли, что часто ее не замечают или даже поддерживают, потому что это часть нашего воспитания.

Как любая женщина, я так или иначе и раньше сталкивалась с проблемой дискриминации. Но не в учебных заведениях. Я очень удивлена, потому что мне всегда казалось, что Высшая школы экономики — очень прогрессивный современный либеральный университет. И именно здесь, тем более на юридическом факультете, такого ждать не приходится. Но жизнь непредсказуема.

Мое первое образование — кафедра математической лингвистики СПбГУ. На филфаке, конечно, присутствуют гендерные особенности (почти все студенты — девушки), но ничего сопоставимого я вспомнить не могу. Опять же не могу сказать за весь СПбГУ, а только за свою кафедру: она себя в этом отношении не запятнала.

Мне кажется, я уже сделала все, что могла. Конечно, могу написать еще 35 заявлений, но и так общественный резонанс превзошел все мои ожидания: честно говоря, я не думала, что эта история выйдет за пределы круга моих друзей. Я очень рада, что многие люди об этом пишут, находя важным. Конечно, есть и те, кто считает, что это ерунда, но тут удивляться не приходится. Я не планирую грандиозных революционных решений, буду действовать по ситуации.