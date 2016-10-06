СитуацияСтудентка Варвара Михайлова — о гендерной дискриминации на юрфаке «Вышки»
А представитель петербургского отделения университета — о том, как в вузе поступят с обвинением со стороны студентки
Студентка петербургского филиала Высшей школы экономики Варвара Михайлова рассказала, что ее отказались назначить старостой группы из-за традиции, по которой старостами на юридическом факультете становятся только мужчины. По словам студентки, в ее первый учебный день менеджер юридического факультета Максим Паламарчук предложил студентам выбрать старосту группы, подчеркнув, что рассматриваться будут только кандидатуры мужчин. Варвара попыталась получить письменный отказ, но декан факультета Татьяна Алексеева выразила уверенность в том, что сложившаяся практика не нарушает права женщин. Кроме того, она посоветовала студентке «больше улыбаться». При этом на других факультетах петербургского и московского отделений НИУ ВШЭ, по данным Варвары Михайловой, гендерная дискриминация при выборе старост не практикуется.
Позже в петербургской «Вышке» подтвердили, что конфликт из-за назначения старосты на юридическом факультете действительно был.
В соцсетях активно обсуждают этот конфликт: часть пользователей поддержала Варвару Михайлову, однако многие посчитали эпизод малозначительным и упрекнули студентку в том, что она вынесла историю в публичное поле. Так, студентка четвертого курса бакалавриата юридического факультета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Марина Ягнюкова написала в Facebook, что Варвара «неправильно восприняла ситуацию»: «Дорогая Варвара Михайлова. Ваше рвение защищать права женщин очень похвально. К сожалению, права мужчин, детей и животных ущемляются ничуть не реже. Желаю вам после получения юридического образования иметь возможность защищать права всех нуждающихся в этом, а не определенной группы, избранной по гендерному признаку. На дворе не XX век. На нашем факультете не запрещено девушкам занимать пост старосты, это всего лишь нестрогая традиция, понимание которой приходит в процессе обучения, и которая, не сомневаюсь, может быть неправильно понята абитуриентами».
Варвара Михайлова является петербургской активисткой. Так, она участвует в образовательном и художественном проекте «Ребра Евы», нацеленном на борьбу с замалчиванием проблем гендерного насилия. Кроме того, Варвара принимает участие в различных общественно-политических акциях — например, против моста имени Кадырова.
The Village связался со студенткой и спросил, как к резонансной истории отнеслись ее однокурсники и что она будет делать дальше. А также попросил прокомментировать ситуацию представителя НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
Варвара Михайлова
студентка юридического факультета НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
На юридическом факультете «Вышки» я получаю второе высшее образование, пары у нас не каждый день. Сегодня (5 октября, когда история с гендерной дискриминацией получила резонанс. — Прим. ред.) я не была в университете, следующие занятия в четверг, 6 октября. Мне передавали инсайдерскую информацию: было некое экстренное заседание, но чем оно закончилось (и было ли на самом деле), я сказать не могу. На занятия мне совершенно не страшно приходить, потому что я платник: если меня отчислят — им же хуже.
Единственное — со мной связался уполномоченный по правам студентов Иван Чернявский (правда, он представляет московское отделение «Вышки», но Петербургом тоже интересуется). Мы с ним переговорили, он выпустил заявление о том, что разбирается с проблемой. Для меня главным в его посте было то, что они с командой связались с другими студентами, и те подтвердили, что описанная мной проблема существует, что это не только мои слова.
Особой реакции однокурсников пока не было. Одна девушка скрыто меня поддержала, а мальчик, которого в итоге назначили старостой, сказал мне, что он все понимает, что все это неправильно. Но бороться он не готов, потому что не хочет ввязываться в конфликт сразу по приходу в университет.
Я читала пост Марины Ягнюковой. Прокомментирую утверждение, что никакого сексизма в «Вышке» нет, кроме одного маленького пункта. Конечно, я не претендую на знание внутренней кухни вуза. Я не делаю никаких обобщений. Была совершенно конкретная история, и я именно о ней рассказала. Мне кажется, независимо от того, что происходит глобально в плане дискриминации (или ее отсутствия) в «Вышке», это не умаляет значения данной истории. Понимаете, я прихожу на первое занятие в университете, и мне тут же бросают красную тряпку с надписью «Женщинам тут не рады», «Женщинами тут управляют мужчины».
К сожалению, дискриминация по гендерному признаку в нашей стране существует в самых разных группах, на самых разных уровнях. Женщины так к ней привыкли, что часто ее не замечают или даже поддерживают, потому что это часть нашего воспитания.
Как любая женщина, я так или иначе и раньше сталкивалась с проблемой дискриминации. Но не в учебных заведениях. Я очень удивлена, потому что мне всегда казалось, что Высшая школы экономики — очень прогрессивный современный либеральный университет. И именно здесь, тем более на юридическом факультете, такого ждать не приходится. Но жизнь непредсказуема.
Мое первое образование — кафедра математической лингвистики СПбГУ. На филфаке, конечно, присутствуют гендерные особенности (почти все студенты — девушки), но ничего сопоставимого я вспомнить не могу. Опять же не могу сказать за весь СПбГУ, а только за свою кафедру: она себя в этом отношении не запятнала.
Мне кажется, я уже сделала все, что могла. Конечно, могу написать еще 35 заявлений, но и так общественный резонанс превзошел все мои ожидания: честно говоря, я не думала, что эта история выйдет за пределы круга моих друзей. Я очень рада, что многие люди об этом пишут, находя важным. Конечно, есть и те, кто считает, что это ерунда, но тут удивляться не приходится. Я не планирую грандиозных революционных решений, буду действовать по ситуации.
Центр
коммуникаций и информационной политики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург
Руководство кампуса знает о конфликтной ситуации, сложившейся на юридическом факультете.
Безусловно, никакая дискриминация по гендерному или какому-либо другому признаку в нашем университете недопустима, это закреплено в декларации ценностей НИУ ВШЭ. Сам факт появления такого серьезного обвинения требует тщательной проверки полученной от студентки информации. И именно поэтому мы не спешим с какими-либо выводами.
В ближайшее время руководство кампуса встретится с Варварой Михайловой, представителями студенческого самоуправления и руководством юридического факультета. О результатах рассмотрения данной ситуации будет сообщено дополнительно.
Мы поощряем желание наших студентов высказываться о любых спорных ситуациях. Важно, что наши студенты чувствуют сопричастность и ответственность за то, как развивается, каким становится и чем живет университет.
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