В правительстве России выступили с предложением оборудовать все отечественные автомобили «черными ящиками» от ГЛОНАСС, которые будут фиксировать случаи нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как следует из протокола, подготовить план внедрения этой системы поручили Минпромторгу, Минтрансу, Минэкономразвития, Минкомсвязи и государственной компании ГЛОНАСС. Отмечается, что терминалы ГЛОНАСС станут обязательными для всех новых произведенных в России машин к 2020 году. Изначально их планировалось использовать для помощи при дорожно-транспортных происшествиях, однако теперь предлагается применять систему «в том числе в целях фиксации нарушений правил дорожного движения и привлечения нарушителей к административной ответственности».

Президент Московского транспортного союза Юрий Свешников отметил, что по данным ГЛОНАСС можно будет определить «лишь превышение скорости», поэтому «неясно, как будут фиксировать такие нарушения, как проезд на красный свет или поворот в неразрешенном месте». Также, по словам Свешникова, пока неизвестно, кто будет платить за передачу данных в случае внедрения системы.

Как уточняют «Известия», в Минэкономразвития и Минкомсвязи от комментариев отказались, сославшись на то, что главным исполнителем поручения Рогозина является Минпромторг. В пресс-службе Минпромторга и в ГЛОНАСС комментариев не предоставили.