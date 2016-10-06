В министерстве обороны России предложили сократить размер финансирования, выделяемого на похороны президентов, премьеров и министров страны — в частности, ведомство считает целесообразным урезать стоимость похорон главы государства на 40 %. Об этом сообщает интернет-издание «Газета.Ru».

В законопроекте Минобороны на погребение президентов СССР и России предлагается предоставлять из бюджета до 706 тысяч рублей. На погребение урны с прахом главы государства в землю собираются выделять до 653 тысяч рублей, а на погребение урны с его прахом в нишу колумбария — до 592 тысяч рублей. При этом в марте 2016 года Минобороны предлагало тратить на похороны первых лиц государства до 1,18 миллиона рублей. На надгробные сооружения для президентов Минобороны предложило тратить до 3,927 миллиона рублей.

На погребение гроба с телом премьера или министров Минобороны планирует выделить из бюджета до 483 тысяч рублей. На погребение в землю урн с прахом премьеров или министров предложили выделить до 429 тысяч рублей, а на помещение урн в нишу колумбария — до 369 тысяч рублей. Для сотрудников органов внутренних дел, МЧС, ФСИН и военнослужащих, которые «погибли при защите интересов государства», эти суммы составляют 436 тысячи рублей (на погребение гроба с телом), 382 тысячи рублей (на погребение в землю урн с прахом) и 322 тысячи рублей (на помещение урны с прахом в нишу колумбария).

Вместе с тем представитель Минобороны рассказал «Газете.Ru», что ведомство рассматривает именно эти суммы, «учитывая темп заполнения Федерального мемориального кладбища». Уточняется, что с 2013 года там были захоронены 26 человек, в числе которых — конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, министр обороны России Игорь Родионов, а также генерал армии Виктор Прудников.