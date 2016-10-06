Арбитражный апелляционный суд признал законным предписание Ространснадзора о бесплатном провозе багажа весом до десяти килограммов на рейсах принадлежащей «Аэрофлоту» компании «Победа» — таким образом, жалоба последней была отклонена. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее по результатам проверки «Победы» Федеральная служба по надзору в сфере транспорта установила, что компания нарушает прописанные ведомством правила. Так, перевозчик взыскал с пассажирки дополнительную плату за провоз в салоне рюкзака, при этом общий вес ручной клади женщины составил девять килограммов.

В июле 2016 года стало известно, что Ространснадзор обязал компанию бесплатно перевозить женские рюкзаки, после чего «Победа» заявила о необходимости резко повысить все остальные тарифы, чтобы выполнить это требование. Впоследствии гендиректор перевозчика Андрей Калмыков признал, что с точки зрения пассажиров взимание платы за такие вещи выглядит «по-идиотски» и заявил о необходимости пересмотреть федеральные авиационные правила.