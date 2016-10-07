Сотрудники Федеральной службы безопасности с разрешения суда установили прослушивающее устройство в электросамоваре с логотипом ФСБ в кабинете начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что самовар Максименко подарили сами сотрудники ФСБ. И хотя, отмечает издание, сотрудник СК вскоре обнаружил «жучок», именно на него были записаны разговоры, которые легли в основу уголовного дела.

Так, 4 марта сотрудникам ФСБ удалось записать разговор Максименко с Денисом Никандровым. Полковник интересовался у генерала о деле с конфликтом на Рочдельской улице, в котором участвовали подручные вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Никандров объяснил ему, что «следователя там поменяли, потому что у него рожала жена». При этом в спецслужбах подозревали, что истинной причиной смены следователя был тот факт, что он не выполнял распоряжения Никандрова.

А 12 мая также в кабинете Максименко состоялся его разговор с начальником управления собственной безопасности СКР Александром Ламоновым. «Те 500, что нам выделили, у меня в сейфе. Из них 200 нужно Крамару отдать», — говорил Максименко. Учитывая тот факт, что полковник к этому времени знал о прослушке, он, по версии собеседников газеты в ФСБ, рассчитывал спровоцировать оперативников на силовую операцию. Она должна была провалиться, поскольку денег в сейфе на самом деле не было.

В июле 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в здании Главного следственного управления СКР по Москве. По итогам задержали троих подозреваемых в получении взятки в особо крупном размере, как минимум в миллион долларов. Фигурантами дела стали руководитель управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замглавы управления СКР по Москве Дениса Никандрова. Позже это дело объединили с делом об организации преступного сообщества вором в законе Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой.