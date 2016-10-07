Антикоррупционная компания «Трансперенси интернешнл — Россия» провела расследование деятельности объединения «Офицеры России», рассказав о непрозрачности организации и получаемых ею грантах, а также о заключенном близкой к «Офицерам России» компанией договора на патрулирование подмосковных электричек за 118 миллионов рублей. Доклад «Трансперенси» опубликован на официальном сайте компании.

Патрулирование электричек

В феврале 2016 года связанная с «Офицерами России» некоммерческая организация без конкурса заключила контракт на 118 миллионов рублей с компанией, которая обслуживает подмосковные электрички. Сотрудники «Центра профилактики правонарушений и преступлений», связанного с «Офицерами России», по этому контракту патрулируют пригородные электрички, которыми управляет организация под названием ЦППК (ее часть принадлежит РЖД), — именно с ней и заключен контракт.

«Трансперенси» уточняет, что журнал «Огонек» 3 октября опубликовал статью про работу «Центра профилактики правонарушений и преступлений». Журналист издания устроился туда на работу и «убедился в том, что у сотрудников этой организации нет никаких полномочий». При этом и в министерстве внутренних дел, и в ЦППК заявили, что организация действует по собственной инициативе и бесплатно. В докладе также рассказывается, что ЦППК снимает у «Офицеров России» через фирму-посредника два помещения в Москве. Одно из них принадлежит полному тезке главы организации Антона Цветкова, другое — принадлежало ранее.

Гранты и непрозрачность организации

«У общественной организации „Офицеров России“ очень развитая внутренняя структура. В нее входят пять профильных центров, которые, судя по информации на сайте, не являются юридическими лицами: центр профилактики правонарушений, возглавляемый Контаревым Д. В., центр социальной и правовой защиты под руководством Михалевича В. В., центр перспективных проектов и технологий, возглавляемый Чердаковым Е. Ф., информационный издательский центр, возглавляемый Шкурлатовым Р. К., а также центр социальных проектов под руководством Цветковой С. А.», — говорится в сообщении «Трансперенси».

Компания провела исследование всех открытых источников, содержащих информацию о государственных грантах и субсидиях, и рассказала, какие организации, связанные с «Офицерам России», получали такое финансирование.

Так, общероссийский благотворительный общественный фонд содействия социальным проектам «Офицеры России» получал господдержку через систему президентских грантов трижды: в 2014 и в 2013 годах фонд получил по 5,5 миллиона рублей от Национального благотворительного фонда на проект «Своих не бросаем», а в 2012 году — 3 миллиона рублей от грантооператора «Сопротивления» на тот же проект.

При этом в 2016 году общероссийская общественная организация содействия развитию патриотического законопослушного общества «Офицеры России» получила 12 миллионов рублей в качестве субсидии от министерства труда и социальной защиты страны. Кроме того, «Центр профилактики правонарушений и преступлений» дважды одерживал победу в конкурсах президентских грантов для НКО — в 2014 году от Национального благотворительного фонда было выделено два гранта общей суммой 6 миллионов 300 тысяч рублей на проект «Чужой беды не бывает».

«Офицеры России» оказались в центре внимания после того, как члены организации 25 сентября заблокировали вход на выставку фотографий Джока Стёрджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер.