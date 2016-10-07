Из-за провала грунта на Фрунзенской набережной пострадали 12 человек (обновлено)
Обновлено: добавлено опровержение информации о провале грунта на Фрунзенской набережной.
В пятницу, 7 октября, возле дома 2/1 на Фрунзенской набережной провалился грунт. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
По предварительным данным, в результате случившегося пострадали 12 человек. Их состояние не уточняется.
Официально эта информация пока не подтвердилась.
UPD (19:14): В ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения об обвале грунта на Фрунзенской набережной.
КомментарииПодписаться