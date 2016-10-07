Обновлено: добавлено опровержение информации о провале грунта на Фрунзенской набережной.

В пятницу, 7 октября, возле дома 2/1 на Фрунзенской набережной провалился грунт. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, в результате случившегося пострадали 12 человек. Их состояние не уточняется.

Официально эта информация пока не подтвердилась.

UPD (19:14): В ГУ МЧС России по Москве опровергли сообщения об обвале грунта на Фрунзенской набережной.