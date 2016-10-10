В доме № 1 на Татарской улице, который до недавнего времени занимала московская прокуратура, в ходе ремонта обнаружили тайник с пистолетами, ружьями и боеприпасами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в этом же здании располагается Замоскворецкий суд. Как заявила пресс-служба Мосгорсуда, его сотрудники не имеют к тайнику никакого отношения.

«Схрон обнаружили в помещениях, где раньше работали следователи и располагалась прокуратура. Они съехали буквально на прошлой неделе, и в этих помещениях начался ремонт, в результате которого и был обнаружен этот схрон», — заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Вместе с тем, по данным ТАСС, кроме оружия, в тайнике нашли сувенирные банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с обнаружением тайника.