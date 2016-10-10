Социальной сети «ВКонтакте» 10 октября исполняется десять лет. В честь этого события основатель соцсети и ее бывший владелец Павел Дуров рассказал о десяти уроках, полученных им в процессе работы над проектом. Сообщение Дурова опубликовано на его странице во «ВКонтакте».

В первую очередь Дуров, говоря о своей работе над «ВКонтакте», заявил, что «все можно и нужно делать быстро». «Первую версию „ВКонтакте“ в 2006 году я собрал за месяц. Расти она стала сразу. Вопреки расхожему мнению, работа делается либо быстро и качественно, либо долго и плохо. Вместе с „ВКонтакте“ в 2006 году возникло еще несколько сайтов с той же концепцией. Сейчас они забыты только потому, что „ВКонтакте“ развивался быстрее», — написал Дуров.

Еще двумя тезисами Дурова стали «Люди — не идиоты» и «Cовмещать несколько ролей — эффективно». В этих пунктах создатель «ВК» рассуждает о том, что ключевую роль в успехе сервиса сыграли внимательный подход к мелочам и «приятным деталям», а также грамотный расход времени и ресурсов при работе над кодом, графикой и интерфейсом сети.

Вместе с тем Дуров отмечает, что слушать при работе над крупным сервисом «нужно только интуицию», а «доверять на 100 % не стоит никому». Кроме того, по словам Дурова, небольшая команда разработчиков «ВКонтакте» была эффективна по принципу «количество не переходит в качество», а эмоции при этом были непродуктивны: в пункте «Страх не имеет смысла» бывший владелец «ВК» рассказывает о «DDoS-атаках, уголовных делах, акционерных войнах и плавящихся серверах», подчеркивая, что через все это удалось пройти.

Заканчивает свое сообщение Дуров словами «принципы важнее выгоды» — он отмечает, что «ВКонтакте» ставил во главу угла интересы пользователей, «пока его конкуренты предавали их в угоду рекламодателям, акционерам и чиновникам».

Павел Дуров покинул пост генерального директора основанной им социальной сети «ВКонтакте» в апреле 2014 года.