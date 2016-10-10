В течение недели — с понедельника 10 октября до воскресенья 16 октября — в Москве ожидается сильное похолодание. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России, говорится на сайте столичной мэрии.

Так, в понедельник, 10 октября, в Москве будет облачная погода, а температура воздуха днем составит 5–7 градусов выше нуля. Синоптики отмечают, что ощущение сильного холода будет связано с высокой влажностью и пришедшим из Арктики воздухом. Порывы восточного ветра местами будут достигать десяти метров в секунду.

Такую же погоду синоптики обещают на протяжении всей недели: днем температура в столичном регионе не будет превышать отметку в 8 градусов, а ночью столбики термометров приблизятся к нулю, по области будет до минус 2 градусов. Вероятность осадков в течение рабочей недели практически исключена, так что, по словам метеорологов, «первого снега жители Москвы, скорее всего, не увидят».

Отмечается, что, по статистике, в октябре в столице холодает быстрее всего: среднесуточная температура за месяц снижается с 8,1 до 1,8 градуса. В это время столбики термометров по ночам начинают опускаться ниже нуля, а дожди постепенно сменяются снегом.