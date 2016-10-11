Столичный Музей истории ГУЛАГа будет добиваться привлечения к ответственности активистов из Российского коммунистического союза молодежи, повесивших манекен с маской писателя Александра Солженицына на воротах перед музейным зданием. Об этом сообщил директор музея Роман Романов, передает «Интерфакс».

«С точки зрения обывателя, это ужас, кощунство и какое-то мракобесие. С точки зрения полиции, думаю, это может быть расценено как хулиганство. Мы проконсультировались с юристами и все же решили обратиться в полицию. У нас есть запись с камер наблюдения и информация на сайте этой организации (Российского коммунистического союза молодежи. — Прим. ред.), что они это провели. Все основания для обращения у нас есть», — заявил Романов. Он также отметил, что, несмотря на инцидент, музей работает в штатном режиме.

При этом, по словам Романова, эта акция может быть «звоночком» для нового министра образования, означающим, что образовательную программу нужно менять, продумав, как рассказывать детям об истории репрессий. «Если это молодые люди и они способны на такие кощунственные акты, которые нельзя прикрыть как художественные инсталляции или акции, на мой взгляд, это результат воспитания и образования», — заключил директор музея.

Члены Российского коммунистического союза молодежи повесили у входа в Музей истории ГУЛАГа в Москве манекен с портретом Солженицына в субботу, 8 октября. Согласно заявлению, размещенному на сайте организации, музей ГУЛАГа, памятники Солженицыну и мемориалы жертвам сталинизма являются попыткой правительства «прикрыть собственную политическую несостоятельность, закручивание гаек и раздрай в государстве». Самого писателя члены РКСМ называют «врагом Родины» и лжецом, а музей ГУЛАГа — «предательским».