Правительство России порекомендовало чиновникам и депутатам вернуть в страну детей, обучающихся за рубежом, а также проживающих за границей родителей, если последние не утратили российского гражданства. Об этом сообщает интернет-издание Znak.com со ссылкой на слова неназванных источников.

Уточняется, что рекомендация коснется как сотрудников самой администрации президента и администраций регионов, так и депутатов всех уровней вместе с работниками государственных корпораций. Источники издания отметили, что тем, кто «повременит с выполнением негласной просьбы», напомнят об «уже известных случаях», когда пребывание вне России ближайших родственников из числа младшего либо старшего поколения «осложняли дальнейшую карьеру в госсекторе». По словам источников, за последние месяцы им стало известно о нескольких таких случаях.

«В такой ситуации предлагается время на решение вопроса, однако в случае отказа сделать это приема на работу, на который рассчитывал соискатель места на госслужбе, не происходит», — уточнил собеседник Znak.com.

Также в материале издания рассказывается об общеизвестных случаях, когда дети высокопоставленных государственных служащих живут и обучаются за границей. В пример, в частности, приводятся ситуации с экс-омбудсменом Павлом Астаховым, чей второй ребенок родился во французских Каннах, а также министром иностранных дел Сергеем Лавровым, чья дочь выросла и получила образование в США.