Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как население оценивает роль армии и связанных с ней социальных институтов в развитии страны.

50 % россиян назвали наиболее приоритетными

расходы на оборону

По их мнению, в сложившихся внешнеполитических условиях государству важнее всего обеспечить свою полную обороноспособность. Еще 35 % опрошенных полагают, что власти в первую очередь должны думать о финансировании социальной сферы и улучшении качества образования и здравоохранения, а не о военных расходах. 15 % не смогли определиться с ответом.

Одновременно с этим 58 % россиян назвали военную промышленность одним из важнейших секторов экономики, от которого зависит развитие всей страны. Еще 27 % считают, что ВПК не стоит отводить столь важную роль.

Отношение населения к службе в армии по сравнению с 2015 годом практически не изменилось. Почти две трети опрошенных (64 %) называют ее хорошей школой жизни. При этом каждый четвертый респондент (23 %) придерживается противоположной позиции и считает, что служба лишь калечит юношей.

39 % россиян полагают, что армия является одним из основных проводников традиционных ценностей в общество. По их мнению, она способствует формированию патриотизма и любви к родине.