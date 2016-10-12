Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, ужесточающий закрепленную в законодательстве норму о так называемых «нежелательных организациях». Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно новой поправке, «нежелательным организациям» будет запрещено создавать в России юридические лица, а также участвовать в деятельности уже существующих лиц. Отмечается, что, по действующему закону, «нежелательным организациям» запрещено только создание своих структурных подразделений в России.

С 3 июня 2015 года в России действует закон, позволяющий присваивать иностранным и международным неправительственным организациям статус «нежелательных», если их деятельность угрожает основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России. Таким НПО запрещается вести работу на территории страны и распространять информационные материалы.

Всего в списке, опубликованном на сайте министерства юстиции, названы семь «нежелательных» организаций, а именно: «Национальный фонд демократии», институт «Открытое общество», фонд «Открытое общество», «Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию», Национальный демократический институт международных отношений, «Международный республиканский институт» и организация Media Development Investment Fund.