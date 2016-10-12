Дочь российского бойца Федора Емельяненко, который недавно публично раскритиковал проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Кадырова, избил неизвестный мужчина. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии.

«У нас лежит девочка 16 лет, избита мужчиной, как сказал ее лечащий врач. Завтра, может быть, ее выпишем», — сказали в НИИ, указав при этом имя девочки.

Ранее об избиении написал «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванный источник. МК сообщил, что нападение произошло на 9-летнюю среднюю дочь Емельяненко в конце прошлой недели. Врачи диагностировали у девочки ушиб грудной клетки и брюшной полости.

В Грозном 4 октября прошли соревнования в семи весовых категориях Grand Prix Akhmat 2016, где состоялись поединки не только профессионалов, но и детей. В том числе в боях принимали участие сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки, в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА.

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал в своем инстаграме проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Рамзана Кадырова. В министерстве спорта России пообещали разобраться в ситуации.