Московская городская дума объявила аукцион на двухгодичные услуги по предоставлению своим членам автомобилей с водителями — максимальная цена контракта составила 458 миллионов рублей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, представителям Мосгордумы с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года отдадут в аренду 48 автомобилей бизнес-класса, десять машин эконом-класса и один микроавтобус. Победитель аукциона определится 3 ноября.

Вместе с тем, как уточняется на сайте госзакупок, транспортное обслуживание депутатов Мосгордумы в течение 2016 года стоило 187,9 миллиона рублей.