Генпрокуратура проводит проверку законности уголовного преследования бывшего главы «Вымпелкома» Михаила Слободина. Об этом сообщает RNS, который получил письменный ответ начальника управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Александра Куренного.

Согласно письму, проверка является причиной, по которой Слободин пока не объявлен в розыск по линии Интерпола. «Генеральной прокуратурой РФ не давалось поручение в НЦБ Интерпола МВД России об объявлении в международный розыск Слободина Михаила Юрьевича, в связи с тем, что в настоящее время проводится проверка законности и обоснованности его уголовного преследования, а также наличия либо отсутствия оснований для объявления его в международный розыск», — говорится в сообщении.

В начале сентября бывший глава «Вымпелкома» Михаил Слободин стал фигурантом дела о даче взяток экс-руководству республики Коми компанией «Т Плюс». Став фигурантом дела о взятках, Слободин подал в отставку с поста гендиректора «Вымпелкома». Бизнесмена, находящегося за пределами России, заочно арестовали и объявили в федеральный розыск. Новым гендиректором «Вымпелкома» назначен бывший руководитель российского подразделения Telenor Шелль Мортен Йонсен.