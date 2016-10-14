Фонду обязательного медицинского страхования не хватает денег на повыение зарплат врачам в 2017 — 2019 годах, пишет газета «Ведомости».

Требование повысить зарплату медикам содержалось в «майских указах» Владимира Путина, однако в бюджете фонд не достает на эти цели 0,5 триллиона рублей.

Для индексации зарплат врачей в 2017 году нужен дополнительно 71 миллиард рублей, в 2018 — 196,6 миллиарда рублей, в 2019-м — 219,5 миллиарда рублей.

Издание отмечает, что бюджет ФОМС остался последним несбалансированным. Сейчас рассматривается несколько вариантов финансирования фонда. По словам источника, проблему хотят решить за счет трансферта из федерального бюджета.