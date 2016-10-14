Ужесточить наказание за нападение на медиков
Российские власти предлагают ужесточить наказание за нападение на медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, сейчас над этим вопросом работают как в министерстве здравоохранения, так и в Совете Федерации. В обоих случаях речь идет о введении уголовной ответственности за произвол в отношении работников медицинской сферы. Нападение на медиков предлагают приравнять к преступлениям против сотрудников правоохранительных органов. Наказание по таким делам колеблется от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 10 лет.
В Минздраве подчеркивают, что наказание могло бы быть и более жестким, учитывая, что в некоторых случаях из-за нападения на фельдшеров и врачей под угрозой оказывается и пациент, которому из-за этого не могут своевременно оказать помощь.
В Госдуме уже заявили о готовности оперативно рассмотреть все предложения по защите медперсонала. При этом парламентарии считают, что нужно продумать и способы предотвращения негативных последствий от атак на врачей — например, прописать в законе необходимость оснащения кабинета тревожной кнопкой.
КомментарииПодписаться