Российские власти предлагают ужесточить наказание за нападение на медицинских работников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, сейчас над этим вопросом работают как в министерстве здравоохранения, так и в Совете Федерации. В обоих случаях речь идет о введении уголовной ответственности за произвол в отношении работников медицинской сферы. Нападение на медиков предлагают приравнять к преступлениям против сотрудников правоохранительных органов. Наказание по таким делам колеблется от штрафа до 200 тысяч рублей до лишения свободы сроком на 10 лет.

В Минздраве подчеркивают, что наказание могло бы быть и более жестким, учитывая, что в некоторых случаях из-за нападения на фельдшеров и врачей под угрозой оказывается и пациент, которому из-за этого не могут своевременно оказать помощь.

В Госдуме уже заявили о готовности оперативно рассмотреть все предложения по защите медперсонала. При этом парламентарии считают, что нужно продумать и способы предотвращения негативных последствий от атак на врачей — например, прописать в законе необходимость оснащения кабинета тревожной кнопкой.