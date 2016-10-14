Центробанк подсчитал, сколько финансовых пирамид удалось обнаружить в течение первых трех кварталов 2016 года. О статистике рассказал начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерий Лях, сообщается на сайте «Банки.ру».

120 финансовых пирамид выявили в России

с начала года

Лях отметил, что только за третий квартал 2016 года ЦБ разоблачил 30 финансовых пирамид. Средний размер ущерба от каждой из них оценивается в 40–80 тысяч рублей на человека. В среднем от финансовых пирамид страдают 100–150 человек, но эта цифра отличается в зависимости от региона.

Представитель Центробанка также рассказал, что сейчас регулятор готовит так называемую карту финансовых рисков, которая будет «в разные оттенки белого окрашивать» регионы России в зависимости от того, насколько вероятно появление в них финансовых пирамид и иных недобросовестных финансовых практик.

«Как показала практика работы с финансовыми пирамидами, четко видно, что финансовые пирамиды возникают локально и перебрасываются локально. Задача — потенциально снизить риски того, что эти финансовые пирамиды будут распространяться на другие регионы. Пирамид нет глобальных, они есть маленькие, пирамидок много. Там 100–150 человек, деньги собрал и уехал, потому что понимает, что для того, чтобы собрать с 250 человек, нужно ждать. А ему лучше поехать в другой регион», — пояснил Лях.

Когда будет готова карта, он не уточнил.