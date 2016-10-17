МИД России назвал закрытие британских счетов RT нарушением свободы слова
Министерство иностранных дел России обвинило Великобританию в нарушении свободы слова в ответ на решение банка National Westminster закрыть счета телеканала Russia Today. Об этом сообщается на сайте МИД.
«В ближайшее время потребуем от британских властей разъяснить сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении МИД.
В дипломатическом ведомстве считают, что решение National Westminster — это «согласованная с официальным Лондоном акция по устранению неудобного для британского официоза, но популярного среди британской общественности новостного ресурса».
Ранее стало известно, что в Великобритании до 12 декабря 2016 года заблокировали все счета телеканала Russia Today. По словам главного редактора телеканала Маргариты Симоньян, решение банка было внезапным, и его причину объяснять не стали. Годом ранее у RT уже были подобные проблемы: тогда банк Barclay's заблокировал счет телеканала. По данным СМИ, это случилось из-за того, что гендиректор канала Дмитрий Киселев находился под санкциями.
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