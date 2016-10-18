В случае введения военного положения министерство обороны сможет мобилизовать компании вне зависимости от их формы собственности — как государственные, так и частные. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на новый «План обороны РФ на 2016–2020 годы».

Из него следует, что ведомство сможет задействовать в своих интересах широкий спектр организаций, начиная с частных пекарен, ателье и ремонтных мастерских, заканчивая мясомолочными холдингами и крупными логистическими компаниями, располагающими собственными парками автобусов и грузовиков. Планировать их работу и назначать норму выпуска в случае мобилизации будут штабы обороны, состоящие из глав регионов, представителей военного ведомства и начальников региональных силовых структур.

Полная мобилизация частного сектора может начаться только при угрозе «глобальной войны». При локальных конфликтах или стихийных бедствиях власти смогут задействовать лишь ограниченное число наиболее важных организаций.

Предполагается, что мобилизация частных компаний позволит обеспечить всем необходимым призванных из запаса военнослужащих и мирных жителей. Сами компании впоследствии получат компенсацию. Эксперты же считают, что новый подход к введению военного положения создает дополнительную нагрузку на бизнес даже в мирное время, а это не компенсируется.