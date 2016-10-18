В министерстве спорта России прокомментировали ситуацию с проведением детского турнира по смешанным единоборствам в Грозном, признав это нарушением установленных правил. С заявлением выступил заместитель министра спорта Павел Колобков, передает информагентство «Р-Спорт».

«Прошло совещание с присутствием министра Чеченской Республики по физкультуре и спорту, представителей Российского союза боевых искусств, в том числе Союза ММА России. Мы решили, что соревнования проводились по правилам вида спорта „смешанное боевое единоборство“, при этом в показательных выступлениях принимали участие дети восьми-десяти лет, что является нарушением правил вида спорта „смешанное боевое единоборство“», — заявил Колобков.

Вместе с тем он отметил, что ведомство подготовило письмо с целью прекращения проведения в Чечне несогласованных турниров с участием детей. В своем обращении Минспорта «советует чеченскому министерству спорта согласовывать проведение соревнований».

В то же время замминистра отметил, что у министерства спорта нет полномочий, чтобы наказывать за проведение детских боев. «Мы не можем этого — мы не правоохранительные органы», — заключил Колобков.

В Грозном 4 октября прошли соревнования в семи весовых категориях Grand Prix Akhmat 2016, где состоялись поединки не только профессионалов, но и детей. В том числе в боях принимали участие сыновья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уточняется, что дети дрались без дополнительной экипировки в спортивных шортах и легких перчатках для занятий ММА.

После этого российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко, возглавляющий Союз ММА России, раскритиковал в своем инстаграме проведение в Грозном боев с участием малолетних сыновей Рамзана Кадырова, подчеркнув, что до 12 лет дети не могут участвовать в таких боях. Вскоре после этого на дочь спортсмена напали в Москве.