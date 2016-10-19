В министерстве финансов планируют в 2017 году поднять акциз на алкогольную продукцию с долей этилового спирта больше 9 % с 500 до 523 рублей на один литр безводного спирта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на текст поправки Минфина в Налоговый кодекс, уже внесенной на рассмотрение.

Уточняется, что повышения акцизов добивался Минфин, а Минэкономразвития предлагало снизить их на треть. Как отмечают «Ведомости», увеличение акцизов приведет к росту цен и снижению спроса на легальный алкоголь. Вместе с тем вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев заявил, что, оставив акциз на прежнем уровне, «можно было бы увеличить продажи».

По данным «Ведомостей», за восемь месяцев 2016 года производство водки в России выросло на 4,4 %. Поступления от акцизов в бюджет при этом выросли на 24 %, составив 97,9 миллиарда рублей. Как рассказал директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, вопрос о повышении акцизов еще будет обсуждаться в правительстве и Федеральном собрании.

Ранее стало известно, что министерство финансов предложило резко поднять ставки акциза на вина и сигареты. В частности, ведомство считает необходимым удвоить акциз на вина. Для продукции российского происхождения он вырастет с 5 до 10 рублей за литр, а для остальной — с 9 до 18. За какой период времени планируется произвести индексацию, не уточняется.

График увеличения цен на сигареты проработан более детально. В 2017 году акциз планируется повысить сразу на 24,8 % — с 1 250 до 1 560 рублей за тысячу штук. В 2018–2019 годах его проиндексируют на 10 % — до 1 716 и 1 887 рублей соответственно. Таким образом, за следующие три года акциз вырастет в полтора раза.